В России и мире

В НАТО предупредили об угрозе российского превосходства над США в Европе

Главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти предупредил конгрессменов, что к 2025 году США могут утратить доминирующее положение в военной сфере в Европе. По его словам, лидером там может стать Россия, сообщает РБК.

РФ активно развивает ключевые военные технологии и представляет реальную угрозу военному доминированию США в Европе, заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе. По его словам, к 2025 году США могут лишиться военного превосходства над Россией в этом регионе.

«Учитывая их модернизацию, темпы, которыми она идет... мы должны поддерживать предложенную модернизацию наших сил, чтобы мы могли сохранить превосходство в тех областях, в которых мы доминируем сегодня», — сказал Скапаротти. «Если бы мы не сделаем этого, я думаю, что они оспорят превосходство наших военных почти по всем направлениям уже, скажем, к 2025 году», — уточнил генерал.

По сообщениям СМИ, Европейское командование НАТО в прошлом месяце запросило $6,5 миллиарда долларов на финансирование направленной против России «Европейской инициативы сдерживания», что на $2 млрд больше, чем было предусмотрено на эти цели в 2018 финансовом году.