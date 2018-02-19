В России и мире

В результате отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ пострадали 20 человек

Британская полиция обновила данные об общем количестве пострадавших, которые сейчас проходят лечение. Помимо Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые находятся в коме, в критическом состоянии полицейский, первый обнаруживший их у торгового центра.

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Еще ряд сотрудников экстренных служб города, оказавшиеся на месте происшествия, жаловались на раздражение глаз и затрудненное дыхание, сообщает Associated Press.

В полиции сообщили, что бывший офицер ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом и что это покушение на убийство. Власти заявили, что угрозы жителям Солсбери нет. Однако, закрыт дом, где проживали Скрипали и ряд заведений в округе. В России Сергей Скрипаль был осужден за шпионаж в пользу Великобритании. Потом его обменяли на российских разведчиков.

Как сообщает радио «Эхо Москвы», официальные лица в России отрицают причастность Москвы к отравлению. Россия готова помочь расследованию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, если поступит такое предложение. Об этом сообщил глава МИДа Сергей Лавров. При этом он назвал «истерией» заявления о причастности России к этому. Лавров также считает неуместным проводить параллели с историей бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.