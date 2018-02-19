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В России и мире

Пентагон заявил о способности американских подлодок уничтожить Россию

09.03.2018 14:13|ПсковКомментариев: 19

США могут ответить на любую атаку со стороны России, считает председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. Об этом он заявил в ходе бюджетных слушаний в комитете палаты представителей по Вооруженным силам, комментируя послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором он рассказал о новейшем оружии, передает РИА Новости.

«Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом", — отметил Хайтен.

Генерал уверен, что помимо массированной атаки на Соединенные Штаты, Россия не сможет сделать ничего, на что Вашингтон не мог бы ответить.

«Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути», — заключил он.

Ранее группа сенаторов обратить к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать с Россией диалог по стратегической стабильности после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он рассказал о новых вооружениях.

По словам главы государства, в состав Стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Борей». В послании глава государства также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса «Сармат».

В новой «Национальной оборонной стратегии» США Пентагон назвал главными угрозами американской безопасности Китай, Россию, КНДР и Иран. Отмечается, что самая существенная угроза для Штатов — ядерное оружие России. Вашингтон также обвинил Москву в финансировании «дестабилизации киберпространства».

Источник: Псковская Лента Новостей
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