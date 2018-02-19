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Горбачев призвал созвать саммит ООН для обсуждения гонки ядерных вооружений

Бывший президент СССР Михаил Горбачев предложил созвать чрезвычайную сессию Генассамблеи ООН или заседание Совбеза на уровне глав государств для обсуждения ситуации с гонкой ядерных вооружений и опасности глобальной катастрофы. Об этом он написал в статье для журнала «Тайм».

По мнению Михаила Горбачева, два человека не могут разгрести все завалы, громоздившиеся много лет. Не следует возлагать надежду только на президентов, хотя главная ответственность за выход из нынешнего опасного тупика все-таки ложится на лидеров США и России.

Экс-лидер СССР напомнил, что «издающийся в Чикаго бюллетень ученых-атомщиков, который с 1947 года оценивает опасность ядерной войны, недавно перевел на полминуты ближе к ядерной катастрофе символические часы Судного дня», передает радио «Эхо Москвы».