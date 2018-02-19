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Михаил Ефремов сорвал спектакль и обматерил зрителей

Актер театра «Современник» Михаил Ефремов возмутил зрителей Самарского театра оперы и балета неподобающим поведением во время спектакля. Присутствовавшие поделились в Instagram деталями инцидента.



Как сообщает РИА Новости, Ефремов сорвал постановку «Не становись чужим», где он исполняет главную роль. Пользователи соцсети рассказали, что спектакль задержали на полчаса. Когда выступление все-таки началось, реплики Ефремова было практически не слышно, и один из зрителей попросил актера говорить громче. После этого артист рассердился и стал демонстрировать неуважение к залу, делая замечания публике и употребляя по отношению к присутствующим нецензурную лексику.

«Ефремов практически убежал со сцены со словами: "Самара, спасибо, что дотерпели"», — написала Екатерина Дорофеева, разместив видео, сделанное во время спектакля.

По мнению некоторых зрителей, во время выступления Ефремов был «абсолютно пьян», произносил «несвязный текст» и шатался.