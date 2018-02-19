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В Латвии протестировали новый американский радиолокатор

Вооруженные силы Латвии провели пробный тест американского радиолокатора TPS-77 MRR по наблюдению за воздушным пространством, сообщает РИ Новости со ссылкой на латвийских военных.



Поступивший в латвийскую армию многофункциональный радиолокатор усилит наблюдение за воздушным пространством.

«Покупка радиолокаторов внесет большой вклад в укрепление боеспособности и модернизацию Национальных вооруженных сил, позволяя адекватно реагировать на современные угрозы, с которыми сталкиваются страны НАТО. Наблюдение за низкими полетами и идентифицирование цели — жизненно важная часть защиты воздушного пространства Латвии. Современные технологии позволяют соединить многофункциональный локатор с радиолокационными системами во всем мире", — заявил министр обороны страны Раймонд Бергманис.

Как отмечается в сообщении, Латвия закупит три радиолокатора TPS-77 MRR у американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Договор на поставку трех таких радаров был подписан в октябре 2015 года между тогдашним министром обороны Латвии Раймондом Вейонисом и вице-президентом Lockheed Martin Radar Surveillance Systems Грегом Лариони.