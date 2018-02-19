Михаил Ефремов объяснил скандал на гастролях в самарском театре‍

Актер московского театра «Современник» Михаил Ефремов объяснил скандал на гастролях в Самаре «сложной пьесой для самарского зрителя». Об этом он рассказал РБК.
В пятницу, 9 марта, СМИ сообщили, что во время пьесы Гарольда Пинтера «Не становись чужим» 7 марта, которая шла в Самарском театре драмы имени Горького (САТД им. М.Горького), Михаил Ефремов опоздал с выходом на сцену на полчаса. Кроме того, по мнению зрителей, он был пьян, путал текст и говорил тихо. После того как его попросили говорить погромче, актер послал зрителей матом.
«Это сложная пьеса для самарского зрителя. Больше никаких комментариев по этому поводу давать не буду», — заявил РБК актер Михаил Ефремов, говоря о произошедшем.
В комментариях другим изданиям артист заявил, что самарские зрители «не догоняют».
Главный режиссер САТД им. М.Горького Валерий Гришко заявил РБК, что считает «неприемлемым» поведение актеров театра «Современник» на гастролях. «Я не был на спектакле, но я знаю, что такие вещи происходят в любом театре время от времени, за исключением нашего, конечно. То, что мне рассказали, это совершенно неприемлемо для меня. Очевидно, они [актеры] прочитали систему Станиславского, но не прочитали маленькую, но очень важную книгу Станиславского под названием «Этика». Там все подробно написано. Если что-то произошло непотребное, хорошо, чтобы актеры нашли время и прочитали книгу Станиславского «Этика», — отметил Гришко.