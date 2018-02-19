В России и мире

Путин прокомментировал обвинение 13 россиян во вмешательстве в выборы в США

Люди, которых в США обвинили во вмешательстве в выборы президента в 2016 году, могли быть американцами или работать на американские компании, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC News.

«Вы мне назвали часть физических лиц и говорите, что они русские. И что? Может, будучи в России, они работают на американские компании. Может, кто-то из них работал на американских кандидатов. Я понятия об этом не имею, это не мои проблемы», – сказал Владимир Путин.

Он также отметил, что эти люди могли быть и американцами, «которые сидят здесь и вмешиваются в ваши собственные политические процессы».

Как отмечает газета «Ведомости», 16 февраля Министерство юстиции США по представлению спецпрокурора Роберта Мюллера предъявило обвинения 13 россиянам и трем организациям во вмешательстве в выборы президента. В частности, в список попали бизнесмен Евгений Пригожин, а также его компании «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Госдепартамент США может ввести санкции в отношении лиц из «списка Мюллера».