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Путин рассказал о возможном помиловании Навального

Президент России Владимир Путин заявил, что готов сотрудничать с оппозицией, передает РИА «Новости».

«Я бы хотел сотрудничать с этими людьми и готов это делать, чтобы попытаться сделать нашу страну сильнее, более конкурентноспособной, более эффективной страной, самодостаточной», - сказал Путин в интервью NBC.

На вопрос, готов ли он помиловать оппозиционера Алексея Навального, чтобы после снятия судимости тот мог баллотироваться в президенты, Путин ответил, что «помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает».

В январе Путин рассказал о «проколе» США из-за критики недопуска Навального к выборам.