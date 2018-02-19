В России и мире

Россия отозвала заявку на членство в CERN

Россия отказалась от членства в Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве и отозвала соответствующую заявку. Об этом со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо министра образования России Ольги Васильевой в CERN сообщает швейцарское издание Arcinfo. Это послание, по его данным, было направлено Москвой еще «несколько месяцев назад», пишет РБК.

Комментируя эту информацию, представитель CERN Арно Марсолье подтвердил, что в организации получили уведомление от России о том, что она больше не намерена становиться ассоциированным членом CERN. По его словам, это письмо пришло в Европейскую организацию по ядерным исследованиям еще в конце прошлого года. Однако «тесное сотрудничество» России с этим органом из-за этого не прекратится, а, напротив, продолжит поддерживаться и укрепляться, считают в CERN (цитата по EFE).

«Никогда раньше» сотрудничество между Россией и CERN не было «настолько крепким», добавил также Марсолье, подчеркнув, что изменение позиции Москвы относительно членства в организации «никак не повлияет на текущее сотрудничество» между сторонами. Кроме того, «дискуссии» по этому поводу, как также заметил представитель организации, до сих пор продолжаются. Нынешнее решение России не подразумевает, что в будущем она не сможет больше присоединиться к CERN в качестве ассоциированного члена, заметил Марсолье.

Членом Европейской организации по ядерным исследованиям Россия, как напоминает испанская версия Deutsche Welle, стремилась стать после соответствующего приглашения CERN в 2012 году. Этот статус обязал бы ее платить взносы в бюджет организации, за что она получила бы право голоса в совете CERN, а россияне смогли бы становиться штатными сотрудниками организации.

Однако теперь, отказавшись от этого намерения, Россия останется в организации государством-наблюдателем (как, например, Соединенные Штаты, Индия и Япония). Всего членами CERN в настоящий момент являются 20 государств, в том числе Германия, Франция, Великобритания, Италия, Голландия, Бельгия, Финляндия, Болгария и другие. Статус ассоциированного члена в организации имеют Сербия, Украина и Турция.

CERN является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Соглашение об образовании этой организации было подписано в 1953 году. На постоянной основе сегодня в Европейской организации по ядерным исследованиям работают около 2,5 тыс. человек, еще около 8 тыс. физиков и инженеров из 85 стран участвуют в международных экспериментах CERN и работают там временно.