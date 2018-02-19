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Владимир Путин признал, что Дмитрий Песков иногда несет «пургу»

Владимир Путин заявил, что не следит за высказываниями сотрудников администрации президента РФ, в том числе тех, которые сообщают о контактах с США.

В интервью телеканалу NBC, которое опубликовано на сайте Кремля, у президента спросили, что имел в виду спецпредставитель главы государства по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских, который в 2016 году заявил, что Россия «на равных будет говорить с американцами в информационном пространстве».

«Мне кажется иногда, что вы шутите. Какой-то человек сказал о своем отношении к нашим контактам и работе в определенной сфере с нашими зарубежными партнерами, в данном случае с США. Да я понятия не имею, что он сказал. Вы у него спросите тогда, что он имел в виду. Неужели вы думаете, что я контролирую все», - удивился президент РФ.

Он подчеркнул, что в администрации президента две тысячи сотрудников. «Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков – ред.) сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» - сказал В.Путин.

Президент РФ заявил, что не должен комментировать все, что говорят сотрудники администрации либо правительство. «У меня своя работа», - отметил он.

Кроме того, В.Путин отметил, что не отслеживает происходящее в Конгрессе США.

«Мне интересней, что у нас в Государственной думе происходит», - сказал глава государства.

По его словам, его волнует гораздо больше, приняли ли закон, который нужен для решения различных проблем, связанных со здравоохранением, системой ЖКХ, или процесс затягивается по каким-то моментам. «Или там лоббирование есть каких-то интересов, и не проходит какой-то очередной закон в сфере охраны природы, лесов и решения экологических проблем - вот меня, что интересует. Что у вас там в Конгрессе дискутируют - вы сами за этим следите, мне еще не хватало этим заниматься», - сказал В.Путин.