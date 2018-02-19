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Названа причина крушения Ан-26 в Сирии

Причиной крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии могла стать неисправность закрылков. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на участников расследования трагедии.

Специалисты в военно-транспортной авиации отметили, что при заходе на посадку на аэродром российской базы Хмеймим у пилотов Ан-26 возникли проблемы с управлением воздушным судном.

«Предполагается, что при выпуске закрылков один из них по непонятной причине просто вырвало, после чего Ан-26 резко накренился в сторону и совершил так называемый клевок, перейдя в крутое пикирование с высоты несколько сотен метров», - сообщил источник.

Он подчеркнул, что в такой ситуации даже опытный экипаж уже ничего не мог сделать.

Ан-26 потерпел крушение 6 марта при заходе на посадку аэродрома Хмеймим, не долетев 500 м до взлетно-посадочной полосы. На борту находились 39 человек, среди которых генерал-майор, 26 офицеров, прапорщики и военнослужащие контрактной службы.

После крушения в Минобороны сообщили, что, скорее всего, причиной крушения стали технические неполадки, так как погодные условия были благоприятными и огонь по самолету не велся.

Отмечалось, что ошибка пилотов маловероятна - командир экипажа был опытным летчиком 1 класса с налетом более 3 тыс. часов, который неоднократно осуществлял посадку в Хмеймиме. Перед полетом Ан-26 прошел все необходимые проверки.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».