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Главе Китая разрешили править бессрочно

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили поправку в конституцию, отменяющую ограничение полномочий председателя и вице-председателя КНР двумя пятилетними сроками. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас в соответствующей статье говорится: «Период нахождения на посту председателя и вице-председателя КНР тождественен сроку полномочий ВСНП и не может превышать двух сроков подряд». Поправка предусматривает, что слова о двух строках из конституции исключат.

Таким образом, председатель КНР может избираться без ограничений каждые пять лет.

Кроме того, депутаты проголосовали за внесение в текст конституции имени нынешнего лидера Си Цзиньпина. Согласно этой поправке, в преамбуле, где уже упоминаются имена и идеи Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, появится и фраза: «Под руководством идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эру».