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Стая бродячих собак насмерть загрызла мужчину

Собаки напали на мужчину и женщину под Истрой в Подмосковье. От их укусов мужчина скончался, женщина с травмами госпитализирована, по данному факту проводится проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

«Следственный отдел по городу Истре ГСУ СК России по Московской области проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины с рваными ранами, характерными при укусах собак… Кроме того, в местную больницу с аналогичными ранами поступила женщина. Предположительно те же собаки причинили ей укушенные раны. Вероятнее всего на местных жителей напала стая бродячих собак», - говорится в сообщении.

Как отмечается, тело мужчины с рваными ранами, характерными при укусах собак, было обнаружено 11 марта в поселке Курсаково Истринского района.

В настоящее время проводится комплекс проверочных и поисковых мер с участием сотрудников службы по отлову животных.



