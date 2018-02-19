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Власти Польши намерены построить забор на границе с Россией

Ради борьбы с Африканской чумой свиней (АЧС) власти Польши намерены построить заграждение протяженностью более тысячи км вдоль границы с Россией, Украиной и Белоруссией.

Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на портал Agropolska, депутаты польского сейма представили законопроект, предполагающий строительство с 2018 по 2020 год.

Предполагается, что высота заграждения из оцинкованной сетки составит два метра, а длина 1173 км. Расчетная стоимость одного километра забора составляет более 109 тыс. злотых (около $32 тыс.), финансирование проекта будет осуществляться из средств бюджета.

«Ограждение пройдет вдоль границы Польши с Белоруссией, Украиной и Россией на территории Варминско-Мазурского, Подляского, Любельского и Подкарпатского воеводств», - гласит законопроект.

Сейчас документ находится на этапе обсуждения в комиссии сейма. Ряд польских ученых считают, что строительство забора не поможет бороться в АЧС, так как эта болезнь уже проникла на территорию Польши, но может отрицательно повлиять на развитие популяций различных животных.