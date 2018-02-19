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Путин рассказал о «захвате» самолета перед Олимпиадой в Сочи

Перед открытием Олимпийских игр в Сочи боевая авиация поднималась для перехвата пассажирского лайнера, который по первым сообщениям был захвачен террористом. Впоследствии выяснилось, что действия «террориста» были «пьяной выходкой». Как пишет РБК, об этом в фильме «Путин» Андрея Кондрашова рассказал президент Владимир Путин.



Речь идет о Boing 737-700 Pegasus Airlines, летевшем из Харькова в Стамбул, на борту самолета были 110 пассажиров.



«У нас был прием перед открытием Олимпиады вместе с представителями МОК, мы сели в автобус и поехали на стадион «Фишт». Где-то на середине пути адъютант передал мне телефон, звонил агент <...> из штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр», - рассказал Путин в фильме.



Сотрудник штаба передал ему, что был «захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул». «Захватчики самолета требуют посадки в Сочи», - сказал президент.



Глава ФСБ Александр Бортников, также участвующий фильме, рассказал, что было принято решение​ «поднять боевую авиацию для того, чтобы контролировать полет самолета». «Счет шел на считанные минуты», - отметил он.



«Я спросил, что вы предлагаете? И ответ ожидаемый, в соответствии с планом, предусмотренным на случай подобного развития ситуации. Сбить». - сказал Путин. По его словам, он отдал приказ «действовать в соответствии с планом».



Как рассказал Путин, через пять-семь минут раздался второй звонок и тот же самый сотрудник по линии руководителя штаба по безопасности сказал, что это «была пьяная выходка». В итоге самолет удачно сел в Турции.

