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Путин рассказал о причинах гибели подлодки «Курск»

Президент России Владимир Путин рассказал, что стало причиной трагедии с подводной лодкой «Курск».

По его словам, крушение субмарины объясняется неудовлетворительным состоянием российской армии в те времена, сообщает РИА Новости.

«После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется, это все не могло армию не коснуться», - сказал президент в интервью для фильма «Путин», опубликованном в социальных сетях. Глава государства добавил, что трагедия «Курска» - это «проявление общего состояния Вооружённых сил».

Путин подчеркнул, что в момент трагедии он едва приступил к исполнению обязанностей президента после выборов и даже не знал, что в Баренцевом море проводятся какие-то серьезные военные учения.

«Министр обороны позвонил, сказал, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже, сейчас начинаем работу. Было непонятно, что там происходит что-то трагическое, потом, конечно, всё это развернулось в полном объёме и в полный рост», - вспоминает российский лидер.

Глава государства добавил, что с учетом того, в каком состоянии находилась армия, в трагедии «нет ничего удивительного». В то же время он подчеркнул, что речь идет о колоссальной трагедии.

Путин отметил, что причина трагедии установлена - в торпедном отсеке произошел взрыв, пожар, детонация боезапаса, практически лопнул корпус подлодки.

«И, конечно, это нельзя забыть», - сказал российский лидер.

Он также сообщил, что решил после трагедии поговорить с родными подводников, чтобы оказать им поддержку и «заверить их в том, что мы сделаем все для того, чтобы лодку поднять».

«Разговор действительно был очень тяжелым, но он был честным абсолютно. Предельно честным и открытым. И, безусловно, люди это почувствовали, поняли», - рассказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что его предостерегали от попыток поднять лодку со дна, но он настоял, поскольку дал слово.

Российский атомный подводный ракетный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений СФ. Все 118 членов экипажа погибли.