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Песков оправдался перед Путиным за «пургу»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил критику в свой адрес со стороны Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

«Мы неоднократно рассказывали, что президент - очень требовательный человек, требовательный начальник. Соответственно, это абсолютно нормальный рабочий процесс. Критика бывает иногда более напряженная, иногда менее напряженная. Но в целом, наверное, вряд ли существует пресс-секретарь, который никогда не был критикуем своим руководством, это может быть только пресс-секретарь, который ничего не делает», - сказал Песков.

Напомним, в интервью телеканалу NBC Владимир Путин заявил, что не может контролировать каждого в администрации президента, и что даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?».

Президент РФ заявил также, что не должен комментировать все, что говорят сотрудники администрации либо правительство. «У меня своя работа», - отметил он.