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Натовский самолет AWACS провел разведку вблизи границ Псковской области

13.03.2018 08:14|ПсковКомментариев: 6

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS в понедельник совершил многочасовой разведывательный полет вблизи границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет командования НАТО с бортовым номером LX-N90442 и позывным NATO06, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен в Германии, после 14:30 мск совершил подлет к южным границам Калининградской области, пишет «Интерфакс». Он в течение длительного времени курсировал вдоль них, находясь в воздушном пространстве Польши. Затем натовский самолет перелетел в воздушное пространство Эстонии через Сувалкский коридор (территория Польши межу Калининградской областью и Белоруссией). В небе над Эстонией он продолжил полет у западных районов Ленинградской и Псковской областей.

Как сообщалось, в воскресенье у побережья Черного моря совершили полеты сразу два американских разведывательных самолета. Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon и стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk вели разведку вблизи побережья Крыма и Краснодарского края. Перед этим тот же американский беспилотник совершил разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, в ходе которого он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

Источник: Псковская Лента Новостей
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