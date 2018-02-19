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Умер физик-теоретик Стивен Хокинг

На 77-м году жизни скончался британский физик-теоретик Стивен Хокинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление его семьи.

«Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет», - сказали дети покойного.

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 в Оксфорде. Изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию черных дыр. Высказал гипотезу, что черные дыры малой массы теряют энергию, испуская излучение Хокинга по своему горизонту событий, и, в конце концов, «умирают».

В начале 1960-х у Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу. Несмотря на тяжелую болезнь, он вел активную жизнь.