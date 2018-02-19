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Ангела Меркель в четвертый раз избрана канцлером Германии

Бундестаг в четвертый раз подряд избрал Ангелу Меркель канцлером Германии. Как пишет РИА Новости, большинство депутатов бундестага поддерживало ее, поэтому голосование было техническим.

«Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером», - заявил глава бундестага Вольфганг Шойбле.

Итоги тайного голосования были встречены депутатами долгими и продолжительными аплодисментами. На почетной трибуне в бундестаге присутствуют ее супруг Йоахим Зауэр и 89-летняя мать Меркель Герлинд Каснер.

Кандидатуру Меркель выдвинул президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.