В России и мире

Украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях в России

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в любых соревнованиях на территории России, пишет РИА Новости.

«Я подписал новый приказ - о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» украинские спортсмены не будут принимать участие в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ», - написал Жданов на своей странице в Facebook и прикрепил фотокопию приказа.

По его словам, соревнования в России являются «опасными» для украинских спортсменов. Он также призвал международные федерации не назначать соревнования на территории РФ.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории - «оккупированными». МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации «публичными бездоказательными инсинуациями».

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР - попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.