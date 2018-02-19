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Путин рассказал, что старается пить меньше пива из-за риска появления «пивного живота»

Президент РФ Владимир Путин признал, что любит немецкое пиво, но старается пить меньше, чтобы не заработать «пивной живот», пишет «Интерфакс».

Отвечая в фильме Андрея Кондрашова «Путин» на вопрос, любит ли он по-прежнему пиво «Radeberger», В.Путин сказал: «Я люблю, но стараюсь пить его поменьше. Появляется, говоря по-немецки, bierbauch - пивной живот».

Глава государства отметил при этом, что канцлер Германии Ангела Меркель «время от времени несколько бутылочек радебергского пива присылала».

«Когда сюда (в Германию - ред.) приезжаю, она всегда спрашивает: чего тебе приготовить? - и тут же: Я знаю - "Radeberger"», - рассказал В.Путин.