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Владимир Путин рассказал, из чего складывается успех России

Успех России складывается из успехов каждого гражданина страны, заявил президент России Владимир Путин, пишет «Газета.Ru».

«Должен сказать, что страна заинтересована в успехе каждого из вас, потому что из успехов каждого будет складываться успех нашей родины, России. И я искренне хочу, чтобы у вас все получилось - все, что вы задумали, и все, о чем вы мечтаете. И, конечно, я знаю, что многие из вас способны на реализацию всех ваших планов», - сказал Путин.

Он также выразил уверенность в том, что молодые специалисты смогут сделать жизнь всех жителей страны лучше и обеспечить ей успешное будущее.