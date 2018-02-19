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Завтра в Петербурге выберут кота-президента

В Петербурге 17 марта пройдут выборы президента Котокультурной столицы, сообщает «Росбалт» со ссылкой на проект «Республика кошек и котов».

По предварительным опросам, лидируют три кандидата: мейн-кун Хэмингуэй, тойгер Поль Сезанн и невский маскарадный кот Лучезар. За ними почти вровень идут единственные среди девяти кандидатов дамы - Дора Маар и Светлана Ивановна.

Наблюдателем на выборах станет оракул FIFA 2018 - эрмитажный кот Ахилл.

Предыдущий президент Республики кошек, 18-летний эрмитажный кот Жан Батист Мишель Валлен Деламот подал в отставку 1 марта. Он ушел на заслуженный отдых в новом доме. «С первыми весенними лучами ко мне пришло понимание, что я могу себе позволить уйти на заслуженный отдых и наслаждаться песнями мартовских кошек на петербургских крышах», — заявил экс-президент.