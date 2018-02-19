В России и мире

Россия высылает 23 британских дипломата и закрывает британское генконсульство в Петербурге

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата 23 сотрудников посольства Великобритании и потребовал, чтобы они покинули Россию в течение недели, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечают российские СМИ, также Москва отозвала согласие на открытие британского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Кроме того, деятельность Британского совета прекращается в связи с неурегулированностью его статуса.

Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой

В МИДе отметили, что предпринимают эти меры «в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения Российской Федерации в связи с происшествием г. Солсбери (Великобритания) 4 марта (отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля — СМИ)».