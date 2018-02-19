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В парламенте России заподозрили Британский совет в прикрытии работы шпионов

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов не исключил, что в Британском совете в РФ, который закрывается в ответ на обвинения России Лондоном в связи с происшествием в Солсбери, некоторые сотрудники занимались разведывательной деятельностью.

«Я не работаю в ФСБ, я не занимаюсь контрразведкой, но из общей практики работы разведслужб любых стран понятно, что разведчики работают под разными прикрытиями: кто-то под прикрытием сотрудников дипломатической миссии, кто-то - под прикрытием журналистов, общественной организации, НКО - это во всем мире так принято», - сказал он «Интерфаксу» в субботу, комментируя заявление МИД РФ о предпринятых ответных мерах, в частности, о прекращении деятельности Британского совета в РФ.

В свою очередь первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее также заподозрил Британский совет в том, что тот занимается прикрытием действий британской разведки.

Комментируя в субботуответные меры России на действия Великобритании в связи с «делом Скрипаля», Джабаров заметил, что мера в отношении Британского совета понятна, потому что "это структура, которая занималась прикрытием для очень многих британских разведчиков и агентов".

Депутат Морозов считает, что «без ответа нельзя оставлять такие недружественные действия Британии, тем более, что однажды мы уже оставили без ответа действия американцев, которые выслали наших дипломатов, но это не помогло улучшить отношения, а наоборот, они почувствовали слабину и стали давить нас дальше». «К сожалению, несмотря на то, что мы понимаем, что это ухудшит наши двусторонние отношения, придется придется отвечать, и тут уже не наша вина», - добавил депутат.

Так парламентарий прокомментировал переданную сегодня МИД России послу Великобритании в Москве Лори Бристоу ноту о том, что «в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с происшествием в городе Солсбери (Великобритания) 4 марта», российской стороной принят ряд решений.

В частности, министерство проинформировало, что «в связи с неурегулированностью статуса Британского совета в Российской Федераций прекращается его деятельность». Кроме того, «объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве», также сообщил в субботу МИД России. «Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой», - отметили в ведомстве.

4 марта в Солсбери были найдены в бессознательном состоянии экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов в связи с происшествием. По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери. Москва неоднократно отвергала эти подозрения.