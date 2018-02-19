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Лавров заявил о скрытном вовлечении спецназа США, Британии и Франции в войну в Сирии

Спецназ Великобритании и Франции скрыто работает на территории Сирии наряду с американским, это прямое вовлечение этих сил в конфликт, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Что касается "прокси-войны", то она, наверное имеет место на стороне оппозиции. Потому что на земле находятся спецназовцы из Соединенных Штатов, они уже это не отрицают, без "рекламы" работает спецназ и Великобритании, и Франции и других стран. Так что это уже не столько "прокси", сколько прямое вовлечение в войну», - цитирует министра иностранных дел РФ «Интерфакс».

«Безусловно, мы осуждаем нелегитимное присутствие вооруженных сил на сирийской территории, а американская коалиция с точки зрения международного права и Устава ООН нелегитимна, - подчеркнул Лавров. - Но мы реалисты, мы понимаем, что не воевать же с ними».

Так он ответил на вопрос о том, можно ли охарактеризовать происходящее в Сирии как «прокси-войну» между Россией и странами Запада.

Лавров назвал это утверждение фактически неверным, так как Россия не участвует в боевых действиях через «прокси», а оказывает содействие правительственным силам по просьбе Дамаска.