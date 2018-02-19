53 активиста из штаба Алексея Навального прибыли в Чечню для наблюдения за выборами

Волонтеров поддержала глава Центризбиркома Элла Памфилова, она назвала регион «одной из самых безопасных республик», сообщает радио «Эхо Москвы».
Группа наблюдателей от штаба Алексея Навального уже разместилась в Грозном.
Средний возраст активистов – около 30 лет, все они, как правило опытные наблюдатели, – рассказали «Новой газете»в штабе оппозиционного политика.
Одним из условий отправки волонтеров в Чечню стали личные гарантии безопасности – их дала председатель ЦИК Элла Памфилова.
Примечательно, что после того, как активисты объявили о намерении поехать в Чечню, партия «Яблоко» отозвала выданные штабу Навального направления наблюдателей на избирательные участки. В «Яблоке» пояснили, что не готовы взять ответственность за безопасность волонтеров. Сам Алексей Навальный у себя в «Твиттере» позже написал, что несмотря на демарш, его наблюдатели всё же зарегистрированы в ЦИКе, так как в штабе «подстраховались» – у активистов есть направления от других кандидатов.