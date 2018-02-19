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В Москве посетителей крупного торгового центра эвакуировали из-за угрозы взрыва

Посетителей и персонал торгового центра «Охотный ряд» эвакуировали в центре Москвы после анонимного сообщения о «минировании», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«После анонимного звонка с угрозой взрыва из торгового центра «Охотный ряд» по адресу: Манежная площадь, дом 1, строение 2 эвакуируют посетителей и персонал», — сказал он.

Полиция обследует здание.

Как отмечает «Газета.Ру», 8 марта посетители торгового центра «Охотный ряд» также были эвакуированы после сообщения о «минировании» здания.