В России и мире

Россия разглядела подготовку американского удара по Сирии

США развернули в Средиземном и Красном морях, а также в Персидском заливе группировки с крылатыми ракетами для возможного удара по Сирии. Такое заявление сделали в Генштабе России, передает «Интерфакс».

По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского, США, возможно, нанесут удар по государственным объектам и сирийским войскам, обвинив тех в применении химического оружия.

The Washington Post в начале марта писала, что администрация американского президента Дональда Трампа обдумывает новые военные действия в Сирии.

По данным Вашингтона, Дамаск продолжает применять химическое оружие против мирных граждан, в 2018 году его использовали как минимум семь раз, уточняла The Washington Post.

Как напоминает «Лента.Ру», в апреле 2017 года США нанесли удар по военному аэродрому в Сирии, было выпущено не менее 50 ракет «Томагавк».