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В Эстонии на выборах президента России проголосовали 22 тыс. россиян

В Эстонии в воскресенье на выборах президента России по состоянию на 16.00 (17.00 мск) проголосовали 22 тысячи проживающих и гостящих в стране граждан Российской Федерации.

«Это очень хороший показатель, особенно с учетом того, что избирательные участки закроются в 20:00 (21:00мск) часов, а избиратели все подходят. Это в два раза больше, чем на выборах в Государственную Думу в 2016 году», - сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь посольства РФ в Эстонии Денис Мосюков.

На предыдущих выборах президента РФ в 2012 году в Эстонии проголосовали 22 тыс. граждан России.

Для проживающих в Эстонии граждан России были открыты девять избирательных участков: четыре в здании посольства РФ в Таллине, четыре в здании генерального консульства в Нарве и один участок в канцелярии консульского отдела посольства в городе Тарту.

Как сказал Д.Мосюков, образовавшаяся в середине дня очередь из желающих проголосовать в настоящее время «рассосалась».

Он отметил, что голосование проходит спокойно и без происшествий, «многие проголосовавшие благодарят за организацию и возможность отдать свой голос на выборах».

По его словам, «никаких нареканий не поступало и от двух наблюдателей от кандидата в президенты России Ксении Собчак». «Один из них находится в Таллине и другой в Тарту», - сказал он.

«В настоящее время в Эстонии проживает 83 тысячи граждан РФ с правом голоса. Российская диаспора Эстония входит в пятерку крупнейших зарубежных диаспор России, находится на четвертом месте», - сообщил ранее «Интерфаксу» посол РФ в Эстонии Александр Петров.

«Шесть лет назад на предыдущих выборах их было 118 тысяч. Их численность сократилось в основном по причинам естественной убыли, выезда из Эстонии или получения гражданства иных государств», - сказал А.Петров.