В России и мире

Киркоров спел на избирательном участке и временно заблокировал ход голосования

Певец Филипп Киркоров принял участие в выборах президента России в Литве. Он проголосовал на избирательном участке в Вильнюсе в здании диппредставительства. После голосования Киркоров дал небольшой концерт прямо в посольстве.

При этом, как сообщают российские СМИ со ссылкой на наблюдателя от Ксении Собчак Михаила Воронкова, певец временно заблокировал подход избирателей к урнам.

После обращения к председателю избирательной комиссии Филипп Киркоров и журналисты были перемещены в соседний зал, где продолжили общение.