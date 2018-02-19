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В США работают над созданием дронов-пчел

18.03.2018 22:29|ПсковКомментариев: 0

Крупнейший онлайн-ретейлер США Walmart планирует выпускать дронов, которые помогут фермерам выявлять проблемные места на полях, применять химические удобрения и проводить опыление. Об этом сообщают «Известия».

Как говорится в патентных заявках компании, ретейлер патентует систему, которая сможет управлять беспилотными летательными аппаратами для выявления вредителей. Другой патент предполагает использование дронов для автоматического опыления растений, передает телеканал «360».

Отмечается, что разработка ведется в соответствии с политикой компании об охране окружающей среды. Дроны широко используются в сельском хозяйстве США для оценки урожая и поиска сорняков.

Источник: Псковская Лента Новостей
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