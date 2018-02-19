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Съемки сольного фильма о Бэтмене могут отложить на 2019 год

Согласно появившимся в сети слухам новый сольный фильм о Бэтмене могут начать снимать не ранее, чем в 2019 году, об этом 17 марта сообщил портал Screen Rant.

Издание пишет, что на данный момент по поводу этого проекта есть не так много информации, раньше ходили слухи, что он не будет являться частью непрерывной вселенной DC, сообщает ИА REGNUM.

Позже режиссер Мэтт Ривз подтвердил их. Более того, он также заявил, что разработает свой собственный рассказ, который будет выполнен в жанре неонуар.

Стоит отметить, что Ривз начал работать над сценарием летом 2017 года и сейчас он всё еще продолжает эту работу. Режиссер надеется начать съемки фильма летом 2018 года, но, по мнению издания, его надежды, скорее всего, не оправдаются.

Если производство картины начнется в 2019 году, то, вероятно, на большие экраны кинотеатров она выйдет в 2020 году, и тут стоит вспомнить о том, что ранее Warner Bros. сообщила, что в 2020 году будет несколько премьер.

Напомним, в данный момент режиссер Дэвид Ф. Сандберг снимает фильм «Шазам!», главную роль в котором исполнит Закари Ливай. Ожидается, что съемки второй части «Чудо-женщины» начнутся в июне 2018 года.