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В России и мире

Во Франции пекаря оштрафовали за работу без выходных

19.03.2018 22:12|ПсковКомментариев: 0

Власти Франции оштрафовали на три тысячи евро владельца пекарни Седрика Вайвра из города Люзинья-сюр-Барс под Парижем за то, что тот работал без выходных. Мужчина протестовал, что любит свою работу, однако местные законы направлены против трудоголиков, сообщают «Вести» со ссылкой на CNN.

Летом 2017 года, в разгар туристического сезона, предприниматель работал без выходных, что запрещено местным законодательством. Власти утверждали, что Седрик Вайвр обязан был отдыхать хотя бы один день в неделю.

Француз при помощи некоторых местных жителей пытался опротестовать решение суда. Соратники владельца пекарни собрали почти три тысячи подписей за отмену закона, который вынуждает отдыхать даже частных предпринимателей и представителей малого бизнеса.

Эти усилия оказались тщетными. Оказалось, что за пекарями представители трудовой инспекции следят с особой тщательностью, так как те слишком часто перерабатывают.

Источник: Псковская Лента Новостей
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