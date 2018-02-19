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Экс-президент Франции Николя Саркози задержан по коррупционному делу

20 марта экс-президент Франции Никола Саркози был задержан полицией в городе Нантер на слушаниях по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, правоохранительные органы подозревают, что избирательную кампанию 2007 года финансировал бывший ливийский лидер, ныне покойный Муаммар Каддафи.



Расследование по уголовному делу было начато еще в 2012 году, но в итоге было приостановлено. В прошлом году дело возобновили, а самому Саркози вынесли предварительные обвинения. В начале января по делу был арестован предприниматель Александр Джухри.



Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 годы. На выборах в 2012 году он во втором туре проиграл Франсуа Олланду.