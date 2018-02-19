В России и мире

Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин во вторник провели телефонный разговор, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом Доме. По данным «Интерфакса», пресс-служба Кремля подтвердила эту информацию, отметив, что американский президент поздравил российского коллегу с победой на выборах.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Трамп и Путин обсудили, в том числе, возможность встречи на высшем уровне. Лидеры стран заявили о важности ограничения гонки вооружений и высказались за взаимодействие в борьбе с международным терроризмом. Трамп и Путин также отметили необходимость достижения прогресса в сирийской и украинской проблематике, а также выразили удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг Корейского полуострова.

Отмечается, что «в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях».