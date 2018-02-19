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Лукашенко рассказал о страхе России «потерять» Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что россияне всегда помогут его государству, поскольку боятся его «потерять».

«Нам кто прежде всего руку помощи протянет? Русские. Неважно, какая причина в основе этого будет лежать. Они до сих пор боятся потерять Беларусь», - сказал Лукашенко во время встречи с талантливой молодежью, передает «Интерфакс».

Глава государства подчеркнул, что «русские - это наши братья».

«Они разные, бывают хорошие и плохие. Бывает, и молоко не пускают, и сахар не разрешают там продать, и нефть перекроют, и газ. Всякое бывает. Я это все пережил сполна», - сказал он.

При этом Лукашенко заметил, что «и мы же не святые».

«На то есть политики, чтобы мы могли урегулировать эти вопросы. Но это не значит, что это наши враги», - подчеркнул президент.