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Семеро детей пострадали при стрельбе 13-летней девочки из пневматического пистолета

21.03.2018 11:12|ПсковКомментариев: 4

Семеро учеников одной из школ города Шадринска Курганской области пострадали в результате стрельбы из пневматического пистолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Сегодня утром в одной из школ Шадринска во время перемены девочка 13 лет из пневматического пистолета, который принадлежит ее отцу, произвела несколько выстрелов. В результате происшествия синяки и ссадины, предварительно, получили семь учащихся 7-го класса. В настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего. Образовательное учреждение работает в штатном режиме», - сказала собеседница агентства.

По ее словам, медики выехали на место ЧП и осмотрели пострадавших учеников школы, госпитализация большинству из них не потребовалась. «По предварительным данным, одного из детей скорая забрала с собой, диагноз пояснить не смогу», - уточнила представитель МВД.

Источник: Псковская Лента Новостей
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