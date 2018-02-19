Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Каждый пятый пскович - клиент Альфа-Банка
Интернет-магазин KDV: вкусно и выгодно
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Renault: широкий спектр акций в марте
Пьеса-кино: Довлатов и его женщины
Информационные стенды таблички, вывески
новый автобус №77
Кому в Ужуписе жить хорошо
Телефон прямого эфира 56-73-72
Пространство эксперимента
ещё В России и мире 19.02.2018 08:1412 В Дагестане на Масленицу расстреляли православных 21.03.2018 16:112 100 представителей французской интеллигенции призвали остановить распространение «исламского сепаратизма» 21.03.2018 11:129 Семеро детей пострадали при стрельбе 13-летней девочки из пневматического пистолета 21.03.2018 08:579 Лукашенко рассказал о страхе России «потерять» Белоруссию 20.03.2018 22:4443 Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах 20.03.2018 11:484 Экс-президент Франции Николя Саркози задержан по коррупционному делу
Самое популярное 19.03.2018 02:45137 Путин набрал в Псковской области 75,05% - данные обработки 100% бюллетеней 19.03.2018 16:1047 Скончался руководитель ансамбля «Псковский Десант» и бывший солист «Голубых молний» Сергей Кузьма 19.03.2018 20:4163 Митинг против итогов выборов 18 марта прошел в Пскове 20.03.2018 15:353 Псковские синоптики рассказали, когда в Пскове ожидать потепления 18.03.2018 22:335 Фотофакт: Приключение со вкусом адреналина
 
В России и мире

100 представителей французской интеллигенции призвали остановить распространение «исламского сепаратизма»

21.03.2018 16:11|ПсковКомментариев: 2

100 представителей французской интеллигенции опубликовали на страницах Le Figaro открытое письмо с призывом остановить распространение «исламского сепаратизма». Подписавшиеся подчеркивают, что их мнения по многим вопросам часто не совпадают, но все они обеспокоены опасностью, «которая угрожает свободе - и не только свободе мыслить».
 
«Новый исламистский тоталитаризм стремится всеми силами завоевать территорию, при этом притворившись жертвой нетолерантности», - пишут они. Авторы письма также подчеркивают, что, относя в светской Франции исламистов к меньшинству, государство таким образом делает из них привилегированную группу, которая может жить отдельно, по своим законам. Это в корне противоречит духу республики, которая призывает к справедливости и равным для всех ее жителей правам. По их мнению, исламисты не принимают и французских мусульман, которые хотят исповедовать свою религию, но при этом не отрицают демократические нормы и свободы.
 
«Мы хотим жить в нормальном мире, где люди противоположного пола смотрят друга на друга и никто не чувствует при этом себя оскорбленным из-за присутствия того или другого. Мы хотим жить в нормальном мире, где женщины не считаются неполноценными по своей природе. Мы хотим жить в нормальном мире, где люди могут сосуществовать друг с другом без страха. Мы хотим жить в нормальном мире, где никакая религия не вершит закон», - говорится в письме.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
 

 
опрос
В России стартовала досрочная сдача ЕГЭ. Каково ваше отношение к Единому государственному экзамену?
В опросе приняло участие 88 человек
Лента новостей
Последние новости
21.03.2018, 16:460 Уже 120 псковских школьников познакомились с работой в сфере туризма и гостеприимства 21.03.2018, 16:420 Великолучане решают судьбу парка на проспекте Гагарина, 127 21.03.2018, 16:370 Псковские росгвардейцы одержали победу в межведомственных соревнованиях по гиревому спорту 21.03.2018, 16:292 Автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Пыталовском районе
21.03.2018, 16:200 Александр Козловский поддержал закон о невозвратных железнодорожных билетах 21.03.2018, 16:112 100 представителей французской интеллигенции призвали остановить распространение «исламского сепаратизма» 21.03.2018, 16:039 Еще 106 млн рублей получит Псковская область на создание дополнительных мест в яслях 21.03.2018, 15:560 В Пскове флэшмобом отметят Всемирный день воды
21.03.2018, 15:518 Александр Козловский: Жители многоквартирных домов не должны платить за недобросовестную работу управляющих организаций 21.03.2018, 15:419 Новый ресторан откроется в центре Пскова 21.03.2018, 15:340 Работники Интеграционных мастерских готовы поставлять свою продукцию в соцучреждения Псковской области 21.03.2018, 15:224 Псковская «Молодежка ОНФ» провела акцию «Клуб любителей кино»
21.03.2018, 15:1228 Олег Брячак рассказал, почему не стал вице-губернатором Псковской области по экономике 21.03.2018, 15:007 Заместитель главы Пскова Елена Полонская встретилась со школьниками из Неймегена 21.03.2018, 14:506 Ветер истории и партия перемен 21.03.2018, 14:485 В Псковской области запущена программа по раннему выявлению у детей расстройств аутистического спектра 
21.03.2018, 14:400 Деятельность отдела Росгвардии по Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 21.03.2018, 14:2924 Проверить расходование средств, выделенных «дорожным» подрядчикам по муниципальному контракту, предложил Олег Брячак 21.03.2018, 14:220 Фотографии музея-заповедника «Михайловское» представлены на выставке в аэропорту Внуково 21.03.2018, 14:111 В Псковской области откроют второй Региональный ресурсный центр для сопровождения общеобразовательных школ
21.03.2018, 14:044 В Пскове прошло экстренное заседание исполкома областной Федерации шахмат 21.03.2018, 13:5842 Олег Брячак не собирается необоснованно критиковать Михаила Ведерникова 21.03.2018, 13:530 Агропромышленники Псковской области прошли курс повышения квалификации 21.03.2018, 13:490 130 детей в Псковской области учатся дистанционно
21.03.2018, 13:252 На фермеров, складирующих навоз рядом с железной дорогой, пожаловался великолучанин 21.03.2018, 13:2438 Это была не шутка - Олег Брячак о планах своего участия в следующих выборах президента России 21.03.2018, 13:161 Подготовка кадров станет одним из направлений стратегического проекта опорного ПсковГУ «Медицина и особенные люди» 21.03.2018, 13:026 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Олегом Брячаком
21.03.2018, 12:570 Интернет-сервис Росреестра поможет бесплатно известить совладельцев о продаже своей доли в общей собственности 21.03.2018, 12:487 В Псковской области резко выросло число госпитализированных из-за гриппа пациентов 21.03.2018, 12:430 В Псковской области усилят работу по профилактике наркопреступлений и их выявлению на ранних стадиях 21.03.2018, 12:410 В апреле в «Школе молодого лидера» пройдут вебинары «Оформление проекта» и «Бюджет проекта»
21.03.2018, 12:340 На базе опорного ПсковГУ будут формировать тиражируемую модель комплексного сопровождение людей с инвалидностью 21.03.2018, 12:216 Пройти диспансеризацию в выездном ФАПе смогут жители Пскова в апреле 21.03.2018, 12:142 Память мичмана Ивана Перова хотят увековечить в Пскова 21.03.2018, 12:0618 Кудрин дал будущему правительству России два года на реформы
21.03.2018, 12:000 Рефинансировать займы выгодно с кредитами «Альтернативный» и «Альтернативный – недвижимость» Сургутнефтегазбанка 21.03.2018, 11:520 В Пскове стартует регистрация на городскую корпоративную футбольную лигу среди предприятий 21.03.2018, 11:4711 В Великих Луках обокрали студента 21.03.2018, 11:349 Олег Брячак выскажет «Особое мнение» по поводу итогов выборов президента и ситуации в Пскове
21.03.2018, 11:301 В Пскове стартовала конференция «Актуальные вопросы охраны труда» 21.03.2018, 11:220 Еще одна великолучанка попалась на удочку интернет-мошенников 21.03.2018, 11:129 Семеро детей пострадали при стрельбе 13-летней девочки из пневматического пистолета 21.03.2018, 11:110 Прокуратура обязала власти Заплюсья обеспечить местную котельную нормативным запасом топлива
21.03.2018, 10:5910 22-летнему великолучанину у бара на проспекте Ленина сломали нос 21.03.2018, 10:5336 В Совфеде заявили о возможном изменении закона о выборах президента 21.03.2018, 10:521 Более 2,5 тысяч нарушений в учетно-статистической сфере выявила прокуратура Псковской области в прошлом году 21.03.2018, 10:4611 По факту ненадлежащей транспортировки пациента врачами «скорой помощи» в Пскове проводится проверка
21.03.2018, 10:390 Количество сданного индивидуальными застройщиками жилья удвоилось 21.03.2018, 10:3416 В Великих Луках «скорая помощь» ехала к 4-летнему ребенку почти час 21.03.2018, 10:262 Уголовное дело возбуждено в отношении грузина за попытку незаконного пересечения границы в Себежском районе 21.03.2018, 10:171 Произошедшие в районах Псковской области кражи шезлонгов, шуруповерта и бензопилы раскрыли полицейские
21.03.2018, 10:135 Группа голландских школьников неделю будет жить в псковских семьях 21.03.2018, 10:040 В Великих Луках прошел финал Кубка города по мини-футболу среди спортсменов первой лиги 21.03.2018, 09:570 14-е километры дорог «Псков - Изборск» и «Остров - Новоржев» оказались несчастливыми для водителей 20 марта 21.03.2018, 09:5115 На 20 тыс рублей оштрафован начальник УГХ Пскова за увеличение срока ремонта дворов по муниципальному контракту
21.03.2018, 09:4612 Путин, Маяковский и фисташки 21.03.2018, 09:450 Марафон творчества «Я люблю тебя, Россия» прошел в Пскове  21.03.2018, 09:360 Более 100 школьников вышли на старт соревнований Великолукского района по лыжным гонкам 21.03.2018, 09:274 Серьезные травмы получили водитель и пассажир «Рено» в вечернем ДТП с участием такси в Пскове
21.03.2018, 09:080 В России стартует досрочный период сдачи ЕГЭ 21.03.2018, 09:0325 Юлия Ярышкина: Во главе сильного государства должен стоять сильный лидер 21.03.2018, 09:0111 В Госдуме отказались приравнять сожительство к браку 21.03.2018, 08:579 Лукашенко рассказал о страхе России «потерять» Белоруссию
21.03.2018, 08:490 Псковские общественники и полицейские провели профилактическую акцию «Безопасный Интернет» 21.03.2018, 08:460 Роспотребнадзор доложил о стабильной обстановке по ОРВИ и гриппу в России 21.03.2018, 08:401 Потребительские ожидания россиян второй год подряд показывают рост 20.03.2018, 23:0423 «Книга рекордов Путина», или Мартовский код сентябрьских выборов
20.03.2018, 23:010 Псковских водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными на дорогах в связи с нестабильной погодой 20.03.2018, 22:4443 Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах 20.03.2018, 22:2410 В Японии начали разработку законов для летающих автомобилей 20.03.2018, 22:1826 Реплика Донецкого: Водка «Сельцо Михайловское»
20.03.2018, 21:4612 Три человека пострадали в ДТП с участием такси на ул. Юбилейной в Пскове. ФОТО 20.03.2018, 21:3240 Олег Брячак рад расторжению контракта с подрядчиком по уборке Завеличья 20.03.2018, 21:315 Две машины такси столкнулись в Пскове на ул. Юбилейной, есть пострадавшие 20.03.2018, 21:110 Юристы провели в Порхове день правовой помощи
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru