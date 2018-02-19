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100 представителей французской интеллигенции призвали остановить распространение «исламского сепаратизма»

100 представителей французской интеллигенции опубликовали на страницах Le Figaro открытое письмо с призывом остановить распространение «исламского сепаратизма». Подписавшиеся подчеркивают, что их мнения по многим вопросам часто не совпадают, но все они обеспокоены опасностью, «которая угрожает свободе - и не только свободе мыслить».



«Новый исламистский тоталитаризм стремится всеми силами завоевать территорию, при этом притворившись жертвой нетолерантности», - пишут они. Авторы письма также подчеркивают, что, относя в светской Франции исламистов к меньшинству, государство таким образом делает из них привилегированную группу, которая может жить отдельно, по своим законам. Это в корне противоречит духу республики, которая призывает к справедливости и равным для всех ее жителей правам. По их мнению, исламисты не принимают и французских мусульман, которые хотят исповедовать свою религию, но при этом не отрицают демократические нормы и свободы.



«Мы хотим жить в нормальном мире, где люди противоположного пола смотрят друга на друга и никто не чувствует при этом себя оскорбленным из-за присутствия того или другого. Мы хотим жить в нормальном мире, где женщины не считаются неполноценными по своей природе. Мы хотим жить в нормальном мире, где люди могут сосуществовать друг с другом без страха. Мы хотим жить в нормальном мире, где никакая религия не вершит закон», - говорится в письме.