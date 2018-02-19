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В «Сколково» запустили первую в России открытую опытную зону 5G

21.03.2018 19:58|ПсковКомментариев: 2

На территории инновационного центра «Сколково» произошел запуск первой в России открытой опытной зоны сети нового поколения 5G, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу «Сколково».

«Перспективные для 5G области — это и промышленный интернет, и беспилотный транспорт, и видеоаналитика, и ряд других. С участием стартапов «Сколково» мы уже готовим «пилоты» по картографии для сельского хозяйства, по охране крупных строительных площадок с применением дронов, решений для медиа индустрии (например, для организации трансляций в формате 360 градусов)», — цитируют в пресс-службе председателя правления Фонда «Сколково» Игоря Дроздова.

Отмечается, что специалисты проверят возможность использования отдельных участков полос радиочастот в диапазоне 3400-3800 МГц.

Источник: Псковская Лента Новостей
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