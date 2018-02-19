В России и мире

Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе - СМИ

Певец Виталий Грачев, больше известный под сценическим псевдонимом Витас, устроил стрельбу из пистолета недалеко от своего дома в Барвихе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Сегодня в Барвихе Виталий Грачев, он же певец Витас, устроил стрельбу из охолощенного пистолета. С певца взяты объяснения в отделе полиции», — рассказал источник информагентства.

При этом он не уточнил, находился ли Витас в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, несколько лет назад СМИ сообщали о том, что певец на автомобиле «Инфинити» сбил велосипедистку и угрожал ей пистолетом. В дальнейшем Витаса за отказ от медосвидетельствования после наезда на велосипедистку лишили водительских прав на полтора года.