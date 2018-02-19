В России и мире

Тереза Мэй намерена убедить страны ЕС выслать российских дипломатов

Правительство Великобритании намерено убедить власти европейских стран последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов. Об этом пишет «Лента» со ссылкой на агентство Bloomberg.

В качестве повода для высылки посланцев России премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена предложить обвинить Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

На ужине с участниками саммита Евросоюза, который пройдет вечером 22 марта, Мэй намерена заявить, что «проблема России будет существовать годами». По утверждению Bloomberg, Мэй будет продвигать мысль, что Россия — это враг, представляющий угрозу для всех членов Евросоюза, а не стратегический партнер.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в сквере в Солсбери в бессознательном состоянии 4 марта. Тереза Мэй официально обвинила Россию в отравлении. 14 марта Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломатов. В ответ 17 марта МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон-грата.

Москва отвергает все обвинения в отравлении и считает их необоснованными и нелогичными. 21 марта МИД России опубликовал памятную записку с официальной версией произошедшего.