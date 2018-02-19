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Уязвимость в Siri позволяет читать скрытые сообщения с iPhone

В голосовом помощнике Siri обнаружен баг, позволяющий узнать содержимое скрытых уведомлений на iPhone, пишет «Газета» со ссылкой на 9to5Mac.

В iOS 11 появилась функция, которая скрывает содержание сообщений на заблокированном экране - чтобы прочитать уведомление, требуется разблокировать айфон с помощью Touch ID или Face ID.

Тем не менее, уязвимость Siri позволяет обойти эту защиту - для этого достаточно попросить помощника зачитать вслух уведомления.

Сообщается, что Siri успешно читает сообщения из приложений WhatsApp, Telegram, Skype, Signal и других.