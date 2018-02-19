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Володин заявил о лишении аккредитации «бойкотирующих» Госдуму СМИ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о приостановке аккредитации ряда СМИ, которые приняли решение о бойкоте нижней палаты парламента. «В случае, если аккредитация заканчивается и СМИ отзывает своих журналистов, опять-таки в соответствии с положением об аккредитации пропуска отзываются» – пояснил политик. Как сообщают РИА Новости, сегодня утром несколько журналистов столкнулись с тем, что работники ФСО на входе в Госдуму сверяли их фамилии, указанные в аккредитационной карточке с неким списком.



Ранее телеканалы «Дождь» и RTVI, радиостанция «Эхо Москвы», информационный холдинг РБК заявили о прекращении сотрудничества с Госдумой. Данные СМИ отозвали своих журналистов из нижней палаты парламента в знак несогласия с решением комиссии по вопросам депутатской этике, которая 21 марта не увидела в действиях Слуцкого нарушения поведенческих норм.



Напомним, ранее в комиссию поступили заявления от продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук и корреспондента русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой, которые обвинили депутата Слуцкого в домогательствах.