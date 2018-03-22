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Надежда Савченко объявила голодовку

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую вчера задержали по подозрению в подготовке госпереворота на Украине, объявила голодовку. Об этом она заявила во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения, пишет «Коммерсантъ».

«Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня и показываю еще раз всем неверующим, я так же, как и в российских тюрьмах, нахожусь под камерами», - цитирует ее телеканал «112 Украина».

Вчера Верховная рада Украины лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности и разрешила ее арестовать. Генрокуратура подозревает ее в подготовке теракта в здании Верховной рады с использованием гранат, автоматов и миномета. Если вину госпожи Савченко докажут, ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Сама депутат не отрицает, что вывозила с территории Донбасса оружие. При этом она утверждает, что это была не подготовка к теракту, а «спецоперация» и «политическая провокация» с целью «всколыхнуть Украину» и добиться смены власти.

Сама Надежда Савченко обвиняет генпрокурора Украины Юрия Луценко в организации стрельбы на Майдане в феврале 2014 года. Напомним, тогда погибли 53 человека, 49 протестующих и четыре милиционера.