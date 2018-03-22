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Эстония может выслать российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»

Власти Эстонии рассматривают возможность высылки российских дипломатов из страны в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил премьер-министр Эстонии Юри Ратас, передает РИА Новости.

Он напомнил, что ранее из-за случившегося отказался от визита Россию для участия в мероприятиях в честь 100-летия Эстонии. Этот визит был запланирован на май.

«Дальнейшие решения нам нужно тщательно обсудить в начале следующей недели. Одним из возможных шагов является высылка российских дипломатов», - заявил премьер.

Он добавил, что Эстония тесно контактирует с Великобританией по этому делу, а также выразил надежду, что «Москва будет в полной мере сотрудничать с Лондоном».

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Оба они находятся в коме. Власти Великобритании считают, что к покушению причастна Россия, Москва это отрицает.