В России и мире

Студент-россиянин получил в Эстонии 4 года заключения за деятельность против эстонского государства

В Эстонии Харьюский уездный суд 21 марта приговорил к четырем годам заключения студента Вируского колледжа Таллинского технического университета, гражданина России Алексея Васильева за деятельность против эстонского государства.

Как сообщил в пятницу портал телерадиовещания ERR, он был задержан сотрудниками полиции безопасности (КаПо) как российский агент в ноябре 2017 года.

А.Васильев был осужден по двум статьям.

Согласно статье 261 (1) Уголовного кодекса, которая рассматривает наказание за незаконное проникновение в сеть газоснабжения или энергоснабжения в виде лишения свободы сроком до двух лет, А.Васильев получил год тюрьмы.

Согласно статье 233, которая предусматривает наказание за ненасильственные действия в отношении Эстонии, совершенные иностранцем, в виде лишение свободы сроком от 2 до 10 лет лишения свободы, молодому человеку присудили четыре года тюрьмы.

В итоге суд приговорил А.Васильева к четырем годам заключения. Срок отсчитывается с момента его задержания, 4 ноября 2017 года.

А.Васильев был задержан эстонскими властями при попытке покинуть страну через пограничный пункт в Нарве. Арестован он был 6 ноября 2017 года. По данным прокуратуры, он является агентом ФСБ и мог готовить киберпреступления против госучреждений Эстонии.

А.Васильев - житель города Кингисеппа, получил свое первое профессиональное образование в Силламяэском училище по специальности «Обслуживание программного обеспечения и баз данных». В Вируский колледж ТТУ он поступил летом 2017 года и до ареста проучился чуть более двух месяцев.

В ноябре прошлого года посол РФ в Эстонии Александр Петров в интервью «Интерфаксу» заявил, что недоумевает в связи с обвинениями в адрес А.Васильева. По его мнению, власти Эстонии еще до суда, заявившие о его вине, пытаются создать вокруг этой ситуации негативное общественное мнение.