Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
Пьеса-кино: Довлатов и его женщины
Circle K приходит на смену Statoil
Renault: широкий спектр акций в марте
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Сколько стоит квартира? Узнайте бесплатно!
Телефон прямого эфира 56-73-72
Кому в Ужуписе жить хорошо
Информационные стенды таблички, вывески
новый автобус №77
ещё В России и мире 22.03.2018 15:5531 Володин заявил о лишении аккредитации «бойкотирующих» Госдуму СМИ  23.03.2018 22:044 Студент-россиянин получил в Эстонии 4 года заключения за деятельность против эстонского государства 23.03.2018 21:380 Apple работает над складным iPhone 23.03.2018 18:0435 Эстония может выслать российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» 23.03.2018 16:0516 Надежда Савченко объявила голодовку 22.03.2018 15:5531 Володин заявил о лишении аккредитации «бойкотирующих» Госдуму СМИ 
Самое популярное 20.03.2018 15:358 Псковские синоптики рассказали, когда в Пскове ожидать потепления 23.03.2018 10:5012 ДТП с участием туристического автобуса в Стругокрасненском районе. ФОТО 20.03.2018 17:2231 В Пскове сгорело кафе-дебаркадер «Чайка» 20.03.2018 21:4613 Три человека пострадали в ДТП с участием такси на ул. Юбилейной в Пскове. ФОТО 20.03.2018 20:1352 Интерактив: Когда мы выберемся из каменного века?
 
В России и мире

Студент-россиянин получил в Эстонии 4 года заключения за деятельность против эстонского государства

23.03.2018 22:04|ПсковКомментариев: 4

В Эстонии Харьюский уездный суд 21 марта приговорил к четырем годам заключения студента Вируского колледжа Таллинского технического университета, гражданина России Алексея Васильева за деятельность против эстонского государства.

Как сообщил в пятницу портал телерадиовещания ERR, он был задержан сотрудниками полиции безопасности (КаПо) как российский агент в ноябре 2017 года.

А.Васильев был осужден по двум статьям.

Согласно статье 261 (1) Уголовного кодекса, которая рассматривает наказание за незаконное проникновение в сеть газоснабжения или энергоснабжения в виде лишения свободы сроком до двух лет, А.Васильев получил год тюрьмы.

Согласно статье 233, которая предусматривает наказание за ненасильственные действия в отношении Эстонии, совершенные иностранцем, в виде лишение свободы сроком от 2 до 10 лет лишения свободы, молодому человеку присудили четыре года тюрьмы.

В итоге суд приговорил А.Васильева к четырем годам заключения. Срок отсчитывается с момента его задержания, 4 ноября 2017 года.

А.Васильев был задержан эстонскими властями при попытке покинуть страну через пограничный пункт в Нарве. Арестован он был 6 ноября 2017 года. По данным прокуратуры, он является агентом ФСБ и мог готовить киберпреступления против госучреждений Эстонии.

А.Васильев - житель города Кингисеппа, получил свое первое профессиональное образование в Силламяэском училище по специальности «Обслуживание программного обеспечения и баз данных». В Вируский колледж ТТУ он поступил летом 2017 года и до ареста проучился чуть более двух месяцев.

В ноябре прошлого года посол РФ в Эстонии Александр Петров в интервью «Интерфаксу» заявил, что недоумевает в связи с обвинениями в адрес А.Васильева. По его мнению, власти Эстонии еще до суда, заявившие о его вине, пытаются создать вокруг этой ситуации негативное общественное мнение.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
 

 
опрос
В России стартовала досрочная сдача ЕГЭ. Каково ваше отношение к Единому государственному экзамену?
В опросе приняло участие 337 человек
Лента новостей
Последние новости
23.03.2018, 22:044 Студент-россиянин получил в Эстонии 4 года заключения за деятельность против эстонского государства 23.03.2018, 21:470 «Акценты» Донецкого: «Народные» праймериз, Ганза-рекордз и Жириновский-гейт 23.03.2018, 21:380 Apple работает над складным iPhone 23.03.2018, 21:1414 Сборная России по футболу проиграла команде Бразилии
23.03.2018, 21:123 Эксперт рассказал о мерах для популяризации электромобилей в России 23.03.2018, 21:091 Условный срок получил великолучанин за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии 23.03.2018, 20:533 ЕГЭ по русскому языку в досрочный период прошел без сбоев и нарушений 23.03.2018, 20:337 Жители островского Воронцово хотят быстрый Интернет, а школьникам нужна новая мебель, молотки и рубанки
23.03.2018, 20:232 Финансовое управление администрации Пскова отметило юбилей 23.03.2018, 20:100 Молодежный форум в Псковской области пройдет при поддержке ФАДН 23.03.2018, 20:040 Пятеро детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Псковской области, выписаны из больницы 23.03.2018, 19:581 Три автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове
23.03.2018, 19:359 Россияне ошеломлены известием о том, что Миндзрав разрешил мочить Манту 23.03.2018, 19:140 Продажа первых пачек сигарет с цифровой маркировкой начнется в России на следующей неделе 23.03.2018, 18:5715 Лишь 29% населения Псковской области обеспечено доброкачественной питьевой водой 23.03.2018, 18:390 В культурной сфере Великих Лук нет случайных людей - все талантливы и преданы профессии
23.03.2018, 18:310 Великолукские депутаты рассмотрят вопрос о строительстве новой городской школы на 800 мест 23.03.2018, 18:120 «Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения на выборах президента России 23.03.2018, 18:062 Выход и выезд на лед Псковского и Теплого озер запрещен с 24 марта 23.03.2018, 18:0435 Эстония может выслать российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»
23.03.2018, 18:000 «Дневной дозор»: Оснащение перинатального центра 23.03.2018, 17:550 Сегодняшняя ночь в Псковской области будет морозной 23.03.2018, 17:535 Владимир Яников предложил создать рабочую группу по вопросам финансирования муниципальных школ 23.03.2018, 17:430 В Пскове прошел очередной этап фестиваля «Псковская весна» в номинации «Творческая мозаика»
23.03.2018, 17:358 Перед судом предстанут молодые люди, которые собрали коноплю с участка в Псковском районе 23.03.2018, 17:181 Псковички вернулись с чемпионата России по боксу 23.03.2018, 17:076 Узнайте бесплатно, сколько стоит ваша квартира 23.03.2018, 16:570 Театр танца Аллы Духовой TODES представил в Пскове новую программу. ФОТО
23.03.2018, 16:543 Двоих несовершеннолетних нарушителей задержали на ж/д путях в Дно в первый день операции «Каникулы» 23.03.2018, 16:491 Псковичка получает поздравления со 100-летним юбилеем 23.03.2018, 16:450 В Полистовском заповеднике завершилась очередная экспедиция по изучению белой куропатки 23.03.2018, 16:359 Встреча с писателем и журналистом Анной Матвеевой пройдет в Пскове в рамках книжного форума «Русский Запад»
23.03.2018, 16:255 Пожилым псковичам рассказали о портале госуслуг 23.03.2018, 16:147 Сборная России по футболу сегодня сыграет с командой Бразилии 23.03.2018, 16:1212 Александр Козловский стал одним из авторов закона о противодействии терроризму 23.03.2018, 16:0516 Надежда Савченко объявила голодовку
23.03.2018, 15:550 «Псковских жемчужин» наградили в Пушкинских Горах 23.03.2018, 15:442 Псков может стать центром социального проекта «Благо» 23.03.2018, 15:3713 Новое имя, те же люди: В Пскове торжественно открыта заправка Circle K 23.03.2018, 15:298 Петр Алексеенко об итогах выборов президента, усах Грудинина и союзе с непарламентской оппозицией
23.03.2018, 15:252 Накануне Дня войск национальной гвардии России бойцы псковского СОБРа провели «Урок мужества» 23.03.2018, 15:241 Депутаты Псковского областного Собрания рассмотрят законопроект о страховых медицинских организациях 23.03.2018, 15:121 В Великих Луках чествовали работников культуры 23.03.2018, 15:1124 До 27 марта в Пскове разработают план мероприятий по устранению ямочности на дорогах
23.03.2018, 15:081 В 2018 году в Псковской области выделено 18 млн рублей на мероприятия по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 23.03.2018, 15:040 Санкт-Петербургский театр «Рок-Опера» везет в Псков мюзикл «Ясон и Медея» 23.03.2018, 15:000 Фотоклуб «КонтрасТ» приглашает на очередную встречу 25 марта 23.03.2018, 14:470 В налоговой инспекции Великих Лук проходит День открытых дверей
23.03.2018, 14:390 Фестиваль детского творчества «Юные таланты 21 века» завершился в Великолукском районе 23.03.2018, 14:300 В Пскове состоялось торжественное открытие конкурса имени Бориса Трояновского 23.03.2018, 14:1824 Экспертная группа рассмотрела норматив накопления ТКО на территории Псковской области 23.03.2018, 14:130 27 лиц, находящихся в розыске, передали полиции сотрудники Росгвардии в Псковской области в 2017 году
23.03.2018, 14:126 Андрей Козлов предложил коллегам поддержать обращение в федеральное правительство о ситуации в молочной отрасли 23.03.2018, 14:1123 Антон Минаков заявил о своих губернаторских амбициях 23.03.2018, 14:070 Значение показателя надежности государственной охраны имущества в Псковской области в 2017 году составило 100% 23.03.2018, 14:060 Псковский облсовпроф начинает подготовку к Дню международной солидарности трудящихся 1 мая
23.03.2018, 14:013 Псковские росгвардейцы будут обеспечивать охрану порядка на праздновании Международных Ганзейских дней 23.03.2018, 13:597 Псковская область вновь поборется за звание самой читающей в России 23.03.2018, 13:514 По факту ДТП с автобусом в Стругокрасненском районе проводится доследственная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности 23.03.2018, 13:4323 Совершенно неуместным кандидатом в президенты назвал Ксению Собчак Антон Минаков
23.03.2018, 13:413 ЦБ понизил ключевую ставку до 7,25% 23.03.2018, 13:390 Во всемирный день театра  псковичей приглашают на спектакль в областную библиотеку 23.03.2018, 13:380 Мужчин и женщин приглашают на службу в отдел Росгвардии по Псковской области 23.03.2018, 13:3810 Артем Васильев о выборах президента: Самое главное - мы сберегли своего избирателя
23.03.2018, 13:361 Неприкрытое хамство - клиент о принципах общения псковского автодилера 23.03.2018, 13:320 РСХБ предлагает рефинансировать ипотечный кредит по ставке 6% 23.03.2018, 13:290 Куда отправиться всем классом: список экскурсий для школьников от Порховского музея 23.03.2018, 13:286 До 11 граждан в состоянии наркотического опьянения или имеющих при себе наркотики за день задерживают сотрудники Росгвардии в Псковской области
23.03.2018, 13:250 Пять детских команд представят Великие Луки на футбольном турнире в Гомеле 23.03.2018, 13:220 В Пскове наградят сотрудников Росгвардии, спасших из огня мужчину 23.03.2018, 13:1686 Путин обратился к избирателям 23.03.2018, 13:030 Российские десантники в Республике Беларусь обменялись опытом по организации воздушно-десантной подготовки
23.03.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Антоном Минаковым и Артемом Васильевым 23.03.2018, 13:021 В Псковской области насчитывается более 25 тысяч владельцев охотничьего оружия 23.03.2018, 12:530 Купить книги по низким ценам смогут гости форума «Русский Запад» 23.03.2018, 12:452 Проект благоустройства сквера на Гагарина выбрали жители Великих Лук
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru