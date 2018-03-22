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Apple работает над складным iPhone

Apple работает над iPhone-раскладушкой. Об этом сообщает аналитик из американского банка Merrill Lynch. Ожидается, что смартфон выйдет в 2020 году, пишет Лайф.

Есть вероятность, что устройство будет оснащено фирменным microLED-экраном Apple. Напомним, недавно стало известно, что компания работает над созданием собственного дисплея. Его особенность в том, что ему не нужна подсветка для работы. Каждый пиксель излучает свет сам.

Samsung и LG также работают над созданием смартфона-раскладушки. LG уже запатентовал складной экран. Ранее была вероятность, что этот компонент создавался для складного iPhone.